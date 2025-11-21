В РФ продают Toyota Land Cruiser на гусеничном ходу

В Ярославской области "РГ" обнаружила необычный лот: на продажу выставили Toyota Land Cruiser 70 Series… на гусеницах. И это все абсолютно законно.

© Российская Газета

Отмечается, что проект - кастомный, и постройка внедорожника на гусеницах заняла 1,5 года.

В эксплуатации Land Cruiser находится всего 1,5 года, но пробег великоват - почти 274 тысячи км, если верить объявлению. Но если посмотреть на год изготовления авто - 1993, то все становится на свои места.

Автомобиль оснащен дизельным мотором 1КZTE и автоматической коробкой передач.

Кроме гусениц "семидесятка" получила усиленную АКП с кевлaровыми фрикциoнами и дополнитeльным paдиaтоpoм охлаждения, электронные блокировки на передней и задней оси, подогрев ДВС, шноркель, лифт подвески на 50 мм.

"Все изменения узаконены, имеется сертификат", - отмечает продавец.

Цена уникального "Ленд Крузера" - 7,5 млн рублей. Это в 4-6 раз дороже, чем в среднем продают аналогичные внедорожники.