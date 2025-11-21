В Белоруссии стартовали продажи обновленного Geely Monjaro

В начальной комплектации Luxury Plus новинка стоит 116 900 белорусских рублей (3,2 млн российских), а в топовой Flagship Plus — 127 900 (3,5 млн). Опрошенные продавцы не смогли уточнить, где собраны автомобили: предполагалось, что выпуском «Монджаро» вскоре займётся автозавод «Белджи».

Как пояснили продавцы, в Китае сейчас продаётся более интересная итерация кроссовера: с другим оформлением решётки радиатора, более мощным двигателем, адаптивными амортизаторами и перекроенным салоном.

В Белоруссии «обновлённым» называют дореформенный вариант модели, у которого пересмотрены комплектации: они стали богаче, но цены сохранились привлекательными. Скорее всего, эта версия появится и в нашей стране.

Между тем, СЗАО «БЕЛДЖИ» проводит отзывную кампанию для седанов Belgee S50. На всех автомобилях будут заменены крышки топливных баков, а также проверены другие компоненты.