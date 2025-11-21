Представлен новый FAW-Toyota RAV4 за 2 млн рублей

Сегодня свои двери открыл автосалон в китайском Гуанчжоу. На выставке дебютировал новый RAV4, который выпускается в КНР на совместном предприятии FAW-Toyota. На премьере были оглашены цены на кроссовер.

Новинка полностью повторяет по дизайну [глобальную версию Toyota RAV4], поэтому у RAV4 от FAW-Toyota тоже есть несколько вариантов оформления передней части: с крупными сотами в базе и "сплошной" решеткой - для "вседорожной" версии. Для последней также предусмотрены штатные массивные рейлинги и увеличенные колесные арки.

Главное отличие китайского RAV4 от глобального - в силовых агрегатах. Глобальный представлен только с гибридными установками, а для Китая подготовлена версия с двухлитровым "атмосферником" на 171 л.с. в паре с вариатором.

Гибриды сделаны на базе ДВС объемом 2,0 и 2,5 литра и имеют отдачу 196 и 237 л.с.

Для всех версий доступна опциональная система полного привода E-Four с отдельным электромотором на задней оси.

Цены на новый FAW-Toyota RAV4 составляют 170-229 тысяч юаней (примерно 1,92-2,58 млн рублей).

Конкурентами Toyota RAV4 будут Toyota Wildlander (тот же RAV4, но от GAC-Toyota), Honda CR-V, Geely Monjaro.