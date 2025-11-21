SINOTRUK отмечает 95-летие

SINOTRUK увеличил экспорт грузовиков до 111 тысяч единиц за 9 месяцев 2025 года и побил отраслевой рекорд Китая в сентябре

Осенью 2025 года международному машиностроительному концерну SINOTRUK исполнилось 95 лет. Юбилейный год ознаменовался для компании ростом производственных показателей и новым рекордом.

История корпорации SINOTRUK (ранее известной как Цзинаньский автомобильный завод) ведёт отсчёт с 1930 года, а с 1960 года, когда компанией был выпущен первый в Китае большегрузный автомобиль, — начинается её история как одного из мировых лидеров в производстве коммерческого автотранспорта.

В 2022 году компания вышла на первое место по продажам тяжёлых грузовиков в Китае. Сегодня каждый второй экспортируемый из Поднебесной тяжёлый грузовик производится на заводах SINOTRUK, что делает компанию номером один в стране по поставкам этой техники. Автомобили концерна импортируют 110 стран.

За прошедшие 3 квартала 2025 года продажи автомобилей концерна составили 335 000 единиц (+22,8% к аналогичному периоду 2024 года), что обеспечило консолидированную выручку в размере 22,89 млрд долларов США (+14,9% к аналогичному периоду 2024 года). При этом экспортные продажи увеличились на 24,5% и достигли 111 000 единиц. А в сентябре 2025 года объём отгруженных в другие страны грузовиков SINOTRUK превысил 15 000 единиц, что стало новым абсолютным рекордом для китайского экспорта в этой отрасли.

Обеспечивая профессиональную послепродажную поддержку клиентам по всему миру, компания за годы существования создала международную сеть из более чем 700 сервисных центров и магазинов запчастей и более чем 40 учебных центров — Академий SINOTRUK, четыре из которых находятся в России.

Эти центры подготовки сервисных инженеров обеспечивают высокие стандарты послепродажного обслуживания автомобилей. По оценкам компании, на территории России эксплуатируется к 2025 году свыше 80 тыс. единиц грузовиков марок SITRAK и HOWO, которые суммарно прошли порядка 25 500 млн км. Этот километраж в 66 тысяч раз превышает расстояние от Земли до Луны.

SINOTRUK — компания-производитель грузовых автомобилей в Китае, основанная в 1930 году, лидер в области технологий на китайском рынке тяжёлой автомобильной промышленности. Инвестиции в НИОКР в 2019–2023 гг. составили 10 млрд юаней. Реализуя технику более чем в 110 странах мира, компания является крупнейшим экспортером в своём классе среди других китайских машиностроителей. Компания SINOTRUK располагает 15 заводами за пределами Китая, представительства расположены в 89 странах мира.

Компания «Синотрак Рус» осуществляет в России комплексную поддержку техники двух брендов: SITRAK и HOWO. По итогам 2024 года грузовик SITRAK C7H стал лидером продаж среди грузовых автомобилей как российских, так и зарубежных брендов. Техника реализуется и поддерживается на территории страны сетью дистрибьюторов и более чем 300 дилерскими предприятиями в 109 городах России.