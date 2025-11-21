АвтоВАЗ спрогнозировал очередное снижение продаж

По плану реализация составит около 350 тыс. единиц, с учётом экспорта — 370 тыс. машин, сообщил президент компании Максим Соколов.

По его данным, в этом году снижение продаж Lada будет зафиксировано почти на четверть. За 2024 год «АвтоВАЗ» реализовал на отечественном рынке почти 459 тыс. машин и экспортировал 21 тыс. штук.

Соколов подчеркнул, что рынок в этом году был «вялым». «За исключением октября, когда взлёт продаж был подогрет решением об индексации утильсбора для физических лиц. Но это затронуло преимущественно китайские модели и машины, которые проходят через параллельный импорт», — рассказал глава «АвтоВАЗа». Он добавил, что продажи автомобилей Lada весь год оставались на относительно низком уровне.

При благоприятных макроэкономических условиях в компании рассчитывают нарастить продажи машин в следующем году, подчеркнул президент «АвтоВАЗа».