Верховный суд (ВС) России утвердил запрет на вождение транспортным средством после употребления катинонов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в постановлении отмечается, что определение и постановление судов нижней инстанции, вынесенные в отношении Мурата Муртазаева по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, оставить без изменения, а жалобу Муртазаева — без удовлетворения.

Речь идет о полученном штрафе фигуранта за вождение транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и лишения его прав на один год и девять месяцев. Тогда по результатам экспертизы установлено, что в крови Муртазаева были синтетические катиноны.

Верховный суд объяснил, что катиноны относятся к числу психотропных веществ.

