Компания Chery представила на международном автосалоне в Гуанчжоу внедорожник iCar V27, сообщает carnewschina.com. На зарубежных рынках модель будет продаваться под брендом iCaur.

Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, в которую входит 1,5-литровый бензиновый мотор и электродвигатель, отвечающий за движение. Будут предлагаться как заднеприводные, так и полноприводные версии. Причем у топового полноприводного варианта мощность составит 455 л.с., а запас хода на электричестве — до 200 км.

Гибридная силовая установка (REEV) нового внедорожника обеспечивает эффективную работу в температурном диапазоне от −35 °C до +60 °C.

Автомобиль получился крупнее Toyota Land Cruiser 250 (Prado) и Land Cruiser 300: длина модели составляет 5055 мм, ширина — 1976 мм, высота — 1894 мм. Колесная база — 2910 мм.

Новый внедорожник iCaur V27 появится на российском рынке в первой половине 2026 года.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Ранее российские дилеры начали получать кроссоверы Geely EX5 EM-i.