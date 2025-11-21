В России наладили выпуск присадок для моторных масел
В российских моторных маслах используются отечественные присадки. В состав смазочных материалов на присадочные материалы приходится от 20 до 30% всего объёма. От них зависят моющие, антиокислительные, противоизносные и другие свойства. Прежде многие отечественные компании предпочитали продукцию компании Infineum, но весной 2022 года британцы прекратили отгрузки.
Как стало известно редакции Quto, компания ЛУКОЙЛ представила оригинальные пакеты присадок собственного издания для производства смазочных материалов.
Эти наборы сейчас используются при создании масел для легковой, малоразмерной и коммерческой техники, а также трансмиссионных смазок.
У российского нефтяного гиганта имеются современные производственные мощности, а также собственный научно-исследовательский центр присадок.
Кстати, в РФ сократилось количество контрафактного моторного масла.