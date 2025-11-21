БелАЗ выпустил грузовик для перевозки отработавшего ядерного топлива

На Белорусской атомной электростанции начали испытывать новый БелАЗ. Новинка оснащена двигателем российского производства мощностью 424 л.с. С грузом максимальная скорость тяжеловоза составляет 8 км/ч, а без него — 15 км/ч. На машине установлена пара кабин — спереди и сзади, чтобы большегруз имел возможность перемещаться по принципу челнока.

© Quto.ru

Модель создана для перевозки отработавшего ядерного топлива, которое хранится внутри специального «транспортного упаковочного контейнера».

В ближайшее время БелАЗ-79 212 пройдёт третий, заключительный этап испытаний, после чего грузовик начнёт работать на территории БелАЭС на постоянной основе.

Между тем, в России наладили выпуск 700-сильных грузовиков «Медведь». Их производством занялся новгородский «Meusburger Новтрак», известный своими прицепами.