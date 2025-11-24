Стали известны первые подробности об универсале Exlantix ES7 GT

© За рулем

Китайская компания Exeed анонсировала выход своего первого универсала, который называется Exlantix ES7 GT.

Судя по тизерам, новый Exlantix ES7 GT разработан на основе успешного седана Exeed Exlantix ES, доступного на российском рынке. Однако, несмотря на схожую платформу, универсал значительно отличается от седана.

Внешний вид автомобиля изменен: передняя часть получила новый бампер с декоративными элементами и обновленной оптикой. Одной из особенностей является наличие лидара на крыше, которого нет у российской версии седана.

Задняя часть универсала также претерпела изменения – она выделяется крышей багажника, светодиодными фонарями, напоминающими Porsche, и собственным диффузором на бампере, создающим индивидуальный стиль автомобиля.

Габариты Exlantix ES7 GT еще не раскрыты, как и информация о внутреннем убранстве и оснащении.

Ожидается, что технические характеристики будут схожи с седаном ES. Автомобиль будет иметь полностью электрическую и гибридные версии. Электрическая версия сможет быть укомплектована одним или двумя электромоторами на 313 и 480 л.с., которые обеспечат разгон до 100 км/ч за 5,6-3,7 секунды. Гибридные версии будут оснащены 1,5-литровым турбомотором на 156 л.с., который будет работать как генератор. Электродвигатели на 265 и 469 л.с. обеспечат разгон до 100 км/ч за 7,6-4,6 секунды и максимальную скорость 205-190 км/ч.

Интерес к универсалам со стороны китайских автопроизводителей объясняется их растущей популярностью как в Китае, так и за границей, особенно в Европе. Вероятно, Exlantix ES7 GT будет востребован и в России.