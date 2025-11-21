В рамках автосалона в Гуанчжоу Ford представил рестайлинговый седан Mondeo

В рамках автосалона в Гуанчжоу компания Ford представила рестайлинговый седан Mondeo пятого поколения и надеется, что улучшения помогут остановить падение его продаж.

Европейский Ford Mondeo четвёртого поколения был снят с производства ещё весной 2022 года, годом ранее окончательно покинул рынок его американский аналог под именем Fusion, а вот в Китае жизнь Mondeo продолжается. В пятое поколение китайский Mondeo перешёл в начале 2022 года, в основе этой модели лежит растянутая платформа C2 от Ford Focus четвёртого поколения, который тоже на днях был снят с производства без наследника.

Китайский Ford Mondeo выпускается на заводе совместного предприятия Changan Ford в Чунцине, продаётся он не только в Китае, но и в странах Ближнего Востока — там он известен как новый Ford Taurus. В самом Китае у седана Ford Mondeo есть родственник в лице кросс-лифтбека Ford Mondeo Sport, до 2024 года носившего имя Ford Evos. Совокупные продажи двух Mondeo в Китае за первые десять месяцев этого года, по данным CAAM, составили 40 350 шт. (-12,4% по сравнению с АППГ) — это сейчас самая востребованная модель Ford в Поднебесной. Общие продажи Ford за тот же период в Китае составили 105 112 шт. (-17,1%). В общем, дела идут не ахти, но Ford не собирается уходить с китайского рынка и готовится бросить в бой разнообразные новинки, в том числе обновлённый Mondeo.

В Китае сегодня был представлен только рестайлинговый седан Ford Mondeo, родственный кросс-лифтбек, видимо, будет обновлён позже.

Рестайлинг принёс седану Mondeo более лаконичный передок без двухэтажной оптики, причём форма оставшихся верхних фар изменена, у них больше нет боковых заусенцев. Радиаторная решётка стала чуть крупнее. Изменён дизайн кромки переднего бампера, она теперь визуально разделена надвое центральной чёрной секцией. Форма задних фонарей прежняя, но обновлена их светодиодная «начинка». Нижняя часть заднего бампера лишилась фальшивых выхлопных патрубков и обрела фальшивую декоративную решётку. Ну и до кучи обновлён дизайн колёсных дисков.

Салон принципиально не изменился, но и здесь есть пара обновок. 27-дюймовое табло на передней панели получило более мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8155. Пересмотрена компоновка консоли над центральным тоннелем между передними креслами: лотки с крышками уступили место открытым подстаканникам и увеличенному отрытому лотку с беспроводной зарядкой на два смартфона.

Официальных подробностей о технических изменения пока немного, известно только, что топовый 2,0-литровый бензиновый турбомотор EcoBoost, идущий в комплекте с 8-ступенчатым «автоматом», стал немного мощнее, его отдача увеличена с 254 л.с. и 393 Нм до 261 л.с. и 408 Нм. Дореформенный китайский Mondeo предлагается также с менее мощным 1,5-литровым мотором EcoBoost и с гибридными силовыми установками на базе обоих вышеозначенных бензиновых двигателей. Привод у всех версий только передний.

Дата начала продаж обновлённого Ford Mondeo и цены пока не объявлены, в Гуанчжоу состоялась лишь его первая засветка, впереди — полноценная премьера.