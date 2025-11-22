Автомобили Aion и Hyptec появятся на рынке России под брендом GAC

Автомобили Aion и Hyptec могут появиться в России под брендом GAC. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представители штаб-квартиры китайского автопроизводителя в Гуанчжоу.

© Aion

«Автомобили Aion и Hyptec в случае их вывода на российский рынок будут представлены не как отдельные марки, а как модели бренда GAC», — уточнили в компании.

Компания GAC планирует вывести свои премиальные электрические бренды Aion и Hyptec на российский рынок уже в 2026 году. Также известно, что первыми на российском рынке могут появиться кроссовер Aion V, Hyptec HL и Hyptec HT. Электрокроссовер Aion V поступил в продажу в Китае в июле 2024 года. Базовая версия стоит от 130 тысяч юаней (около 1,5 млн рублей). Кроссовер предлагается в трех комплектациях с разными батареями.

Кроссовер Hyptec HL продают в Китае с 2023 года. Данная модель оснащена электрической и гибридной силовой установкой, а ее стоимость около 3,6 млн рублей.

Кроссовер Hyptec HT доступен в нескольких модификациях с разными характеристиками. В базовой версии мощность мотора – 340 л.с., разгон до 100 км/ч за 5,8 секунды.