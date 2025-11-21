В Гуанчжоу прошла премьера минивэна Geely

Гибридный минивэн Geely Galaxy V900 официально представлен на автосалоне в Гуанчжоу.

Galaxy V900 не является полностью новой разработкой. Это обновленная версия минивэна Geely Galaxy LEVC L380, который ранее продавался как электромобиль под брендом LEVC (входит в Geely).

Габариты новинки - 5360 × 1998 × 1940 мм, колесная база - 3200 мм. Модель оказалась на 44 мм длиннее электрической версии, а база увеличена на 15 мм.

Гибридная версия получила измененный дизайн передней части: вместо закрытой панели появилась хромированная решетка радиатора с горизонтальными вставками, переработан бампер, а над ветровым стеклом установлен лидар. При этом фирменный знак Geely на новой модификации отсутствует.

Салон будет предложен в 6- и 8-местной компоновке.

В составе гибридной установки используется бензиновый турбомотор объемом 1,5 л мощностью 163 л.с., работающий в режиме генератора для подзарядки тяговой батареи. Запас хода на чистой электротяге составляет 172, 195 и 202 км. Другие подробности появятся позднее.

Предполагается, что прием заказов на гибридный Galaxy V900 в Китае начнется до конца года.