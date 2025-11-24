Toyota вдвое удлиняет жизненный цикл нового модельного ряда

Японский автопроизводитель Toyota принял стратегическое решение обновлять поколение моделей не каждый пять лет, а раз в десять лет. Руководство концерна считает, что сейчас главную роль в автомобилях играет не «железо», а программное обеспечение. И добиться эволюции автомобиля можно за счет выпуска новых версий прошивки встроенного ПО. Они позволят дополнять машину новыми функциями и оптимизировать старые.

Благодаря этому автомобили сегодня сохраняют свою актуальность дольше, чем раньше. В Toyota считают, что такой подход выгоден и клиентам, и самой компании. Первым не нужно будет покупать актуальную модель незадолго до выхода следующей, а производитель избавится от необходимости снижать цену перед окончанием жизненного цикла модели.

