Nissan 350Z примерил элементы от Subaru и Porsche 911

Nissan 350Z дебютировал 23 года назад, но его пропорции и классическая компоновка до сих пор делают его отличной основой для самых безумных проектов.

© Carakoom

Однако немногие заходят так далеко, как Моисес Мендоса из Калифорнии, превративший свой Z в нечто среднее между концепт-каром и реквизитом из фильма.

По словам Мендосы, известного под ником Zleyuz, вдохновение он черпал в визуальной стилистике игры Cyberpunk 2077 и фильма Бегущий по лезвию 2049.

Этот 350Z пережил как минимум четыре крупных этапа переделок, прежде чем приобрести нынешний облик.

Во время последнего обновления спорткар получил фары от Subaru BRZ / Toyota 86, а кастомная светодиодная графика сделала их похожими на оптику Lexus. Передний бампер представляет собой смесь элементов 350Z и BRZ, а сверху его дополняет капот с вентиляционными прорезями.

В профиль машина выглядит особенно агрессивно благодаря широкому обвесу японского производства, усиленному дополнительными воздуховодами и плавниками. Двери, крыша и остекление остались стандартными, но корму переделали кардинально.

Главная деталь — широкая светодиодная перемычка по всей ширине задка, позаимствованная у Porsche 911. 350Z также получил большое антикрыло, диффузор с двумя выхлопными трубами и полностью переработанную заднюю панель, создающую иллюзию раздвоенного заднего стекла.

Используется пневмоподвеска и ультраширокие диски с низкопрофильной резиной, натянутой «в растяжку».

Под капотом — стандартный 3,5-литровый V6, теперь дополненный системой впрыска закиси азота. Однако владелец планирует заменить его на 6,2-литровый V8 от GM — такой свап сделает этот и без того уникальный проект ещё интереснее.

Конечно, назвать эту машину скромной решится лишь сумасшедший — но именно это и было задумкой автора. Понравится она вам или нет, зависит только от того, как вы относитесь к тюнингу.