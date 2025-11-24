Российские ученые создали симулятор для тестирования автопилотов

В пресс-службе Института искусственного интеллекта AIRI сообщили, что ученые разработали симулятор дорожных сцен для проверки работы автомобильных автопилотов. Система воссоздает данные с камер и лидаров, позволяя тестировать алгоритмы в виртуальных условиях. Разработка была представлена 20 ноября на конференции AI Journey в Москве.

Симулятор не привязан к конкретной модели автомобиля и будет доступен в открытом доступе. Пользователи могут свободно перемещаться по виртуальной дороге, управляя автомобилями и пешеходами с любого ракурса. Для реалистичности применяется технология объемного рендеринга, которая точно передает геометрию сцены.

По словам исследователей, система позволяет моделировать сложные и опасные дорожные ситуации, которые невозможно безопасно воспроизвести в реальных условиях. Проект планируется развивать как открытое исследование.