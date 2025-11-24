Электрический кроссовер Audi дебютировал в статусе предсерийного прототипа

Электрический кроссовер марки AUDI дебютировал в статусе предсерийного прототипа с двухмоторным полным приводом и мощной батареей. На конвейер SUV встанет в следующем году.

О создании бренда AUDI (да, заглавными буквами) для китайского рынка было объявлено ровно год назад. Это совместный проект концерна Volkswagen и его давнего партнера – компании SAIC.

Именно надпись AUDI и является эмблемой – фирменные кольца не используются. Первенцем стал крупный электрический универсал E5 Sportback, предварительные заказы на него начали принимать в августе 2025-го, в продажу «сарай» поступил в сентябре. К слову, раскрутиться AUDI-марка пока не успела: согласно статистике BestSellingCarsBlog, с момента выхода E5 на рынок по октябрь было реализовано всего 2994 экземпляра.

И вот на подходе вторая модель – на открывшемся сегодня в Гуанчжоу автосалоне представили концептуальный электрический же кроссовер AUDI E SUV. Причем в официальном пресс-релизе паркетник называют «предсерийным», то есть товарный автомобиль сильно от шоу-кара отличаться не будет.

Внешность AUDI E SUV выполнена в стиле универсала AUDI E5 Sportback. Кроссовер тоже имеет гладкий «нос», диодные рамки спереди и сзади, выдвижные ручки дверей и камеры вместо традиционных зеркал (для универсала это опция). Как и «сараю», паркетнику положен автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Длина концепта равна 5057 мм, ширина – 2042 мм, высота – 1786 мм, колесная база – 3060 мм. Для сравнения, размеры универсала AUDI E5 Sportback: 4881/1960/1479 мм, расстояние между осями – 2950 мм.

Интерьер AUDI E SUV еще не продемонстрировали. Не исключено, что внутри товарной версии, опять же, как у E5, будет гигантское табло практически во всю ширину передней панели. А машины с камерами вместо зеркал получат дополнительные дисплеи по бокам от табло.

Сообщается, что в основе кроссовера лежит платформа с 800-вольтовой архитектурой. AUDI E SUV Concept представлен с двухмоторным полным приводом и батареей емкостью 109 кВт*ч. Суммарная отдача составляет 680 л.с., запас хода – более 700 км по китайскому циклу CLTC. С места до «сотни» паркетник разгоняется «примерно за 5 секунд».

В серию кроссовер AUDI отправят в следующем году. Напомним, универсал AUDI E5 Sportback доступен как с задним (299 или 408 л.с.), так и с полным приводом (525 или 787 л.с.). В зависимости от версии этой модели положена батарея емкостью 76, 83 или 100 кВт*ч, дальнобойность варьируется от 570 до 773 км. Сейчас за универсал E5 просят 235 900 – 319 900 юаней (примерно 2,66 млн – 3,6 млн рублей по актуальному курсу).