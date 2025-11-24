Маленький хэтчбек Mazda2 получил обновки вопреки слухам об отставке

Посвежевшая пятидверка предназначена для домашнего рынка, изменения приурочили к переходу автомобиля в 2026 модельный год.

© Колеса.ру

Японский производитель наладил выпуск своего компактного хэтчбека Mazda 2 в 2002 году (стоит напомнить, что на домашнем рынке он долгое время именовался Demio). Пятидверка актуальной третьей генерации появилась в 2014-м, а обновление этот автомобиль пережил в 2019 и 2023 годах. В рамках последнего рестайлинга хэтчбек получил не только более современный дизайн, но иной салон со «спортивным характером».

В феврале 2025 года стало известно о том, что маленький хэтчбек Mazda2 покидает британский рынок (речь тогда шла о модификациях с бензиновым мотором и мягкогибридной силовой установкой). Периодически в СМИ мелькают слухи о том, что японская компания готовится отправить этот «компакт» в отставку, однако в Мазде их не подтверждают. Более того, производитель рассказал о том, что версия, предназначенная для Японии, получила ряд обновок.

Компания приурочила изменения к переходу пятидверки в 2026 модельный год. Ожидается, что это поможет продлить жизненный цикл этому автомобилю начального уровня. Посвежевший хэтчбек Mazda2 ждёт пересмотренный список стандартного оснащения. Так, стартовому исполнению 15C II теперь в базе положены раздельное заднее сидение (складывается в пропорции 60/40), а также тонированные задние стёкла.

Версии хэтчбека 15 BD i Selection II 2026 модельного года положен пакет Mazda Connect, который включает в себя информационно-развлекательную систему с тачскрином диагональю 8,8 дюйма. Ещё этому варианту добавили камеры кругового обзора 360°, передние датчики парковки и салонное зеркало с автоматическим затемнением.

Комплектации Mazda2 15 Sport II достались такие «тёплые» обновки как подогрев сидений и рулевого колеса. В свою очередь исполнения 15MB и 15Sport+ компания решила оставить без изменений. Модели по-прежнему доступен опциональный обвес от AutoExe, включающий в себя сплиттер, диффузор и спойлер на корме, воздуховоды в заднем бампере, хромированный патрубок выхлопной системы.

Техника, конечно же, осталась прежней. Под капотом располагается тот же 1,5-литровый бензиновый атмосферник Skyactiv-G, отдача которого составляет 110 л.с., а максимальный крутящий момент – 142 Нм (у варианта 15MB показатели чуть выше – 116 л.с. и 149 Нм). В пару предлагается либо шестискоростная механическая коробка передач, либо шестиступенчатый автомат. Привод – передний или полный.

Сейчас дилеры марки на домашнем рынке уже начали собирать предзаказы на посвежевшую Mazda2. Старт живых продаж намечен на начало декабря 2025 года. Стоимость стартовой версии пятидверки составляет 1 720 400 иен (эквивалентно примерно 871,6 тыс. рублей по текущему курсу), а ценник топового варианта равен 2 501 400 иен (около 1,27 млн рублей). За «спортверсию» 15 MB просят не менее 1 768 800 иен (около 896,2 тыс. рублей).