В GAC сняли вопрос по кнопкам в своих автомобилях

Технический директор GAC International Мамато Кацумато на пресс-конференции для российских журналистов рассказал о том, что физические кнопки и клавиши останутся в машинах китайской марки.

© Российская Газета

"Дисплеи и экраны в автомобилях - это тренд последнего времени. Они пользуются популярностью у молодежи. Впрочем, мы понимаем, что в целях безопасности ряда функций машины должны управляться при помощи физических кнопок. Поэтому они останутся в наших моделях", - отметил Кацумато.

Он также добавил, что речь идет о включении аварийной сигнализации, управлении обогревом и обдувом стекол.

На проходящем в Гуанчжоу автосалоне у концерна GAC один из самых больших павильонов. Так, представлены машины под брендами Hyptec, Aion, Trumpchi. Есть и совместные разработки с Toyota и Honda.

Главные премьеры - это Aion i60 и седан Hyptec A800. Последний создан в партнерстве с Huawei. Сначала выйдет гибридная версия машины, но в будущем возможно появление и электрической.

