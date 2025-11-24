Volvo гарантирует высокий уровень безопасности и без лидара

Volvo отказывается от лидаров в новых моделях. Шведский производитель, который одним из первых сделал ставку на лидары как важнейший элемент для беспилотного будущего, теперь кардинально меняет свою позицию. Компания официально подтвердила, что её новые флагманские электромобили — лифтбек ES90 и кроссовер EX90 2026 года выпуска — больше не будут оснащаться лидаром.

© Quto.ru

Путь этой технологии в компании оказался коротким. Сначала датчик планировали устанавливать на все машины по умолчанию, затем его перевели в список опций, а теперь и вовсе убрали из перечня доступного оборудования. По словам представителей Volvo, такое решение продиктовано двумя причинами — желанием учесть реальный спрос клиентов и ограниченными поставками самих лидаров.

Автопроизводитель утверждает, что даже без этого сложного сенсора машины сохранят высочайший уровень безопасности и будут предлагать водителю продвинутую помощь за счёт мощных бортовых компьютеров и других современных датчиков. Однако за сухими формулировками скрывается серьёзный конфликт.

Американское подразделение Volvo прямо указало, что виной всему — срыв договорных обязательств со стороны их партнёра, компании Luminar. Именно этот производитель лидаров не смог выполнить свои контрактные условия, что заставило Volvo пойти на крайние меры, чтобы обезопасить свои производственные цепочки.

Со стороны Luminar новость была воспринята крайне негативно. Ещё в октябре, когда лидар перестал быть стандартной комплектацией, компания подала иск о возмещении крупных убытков. А 14 ноября стало окончательно ясно, что контракт с Volvo разорван окончательно. Для Luminar это тяжелый удар, поскольку шведский автобренд был её самым крупным заказчиком, и теперь компании придется пересматривать свои долгосрочные планы на авторынке.

Тем временем Volvo начинает оповещать клиентов, которые уже оформили заказы на машины с лидаром, о внесённых изменениях в комплектацию.