Премиальный Denza Z9 будет предложен в электрической и гибридной версиях

Премиальный фастбэк Denza Z9 будет предложен в электрической и гибридной версиях

© За рулем

В Гуанчжоу был представлен новый премиальный фастбэк Denza Z9, который ориентирован на сегмент бизнес-класса и станет конкурентом для флагманских моделей европейских марок.

Данный автомобиль привлекает внимание своим вытянутым кузовом, покатой крышей, скрытыми дверными ручками и узкой светодиодной полосой на задней части. Спортивный характер подчеркивают большие колеса и выразительные боковые линии.

Внутреннее оформление выполнено в светлых тонах и сосредоточено на вертикальном мультимедийном экране, цифровой приборной панели и широком декоративном элементе, простирающемся на всю ширину передней панели.

Минималистичный подход к дизайну салона, новый руль и четкие линии отразили ориентацию модели на премиальный сегмент.

Что касается оснащения, Denza Z9 предлагается в двух версиях: полностью электрической и подключаемом гибриде. Электромобиль развивает до 965 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды, в то время как гибридная версия выдает около 870 л.с. и достигает «сотни» за 3,6 секунды. Запас хода составляет до 630 км по стандарту CLTC для электрической версии и приблизительно 201 км в электрическом режиме у PHEV-версии.