В Новосибирске продают BMW 3-Series 1981 года за 1,5 млн рублей

Автомобиль оснащён бензиновым двигателем объёмом 1,8 литра мощностью 90 лошадиных сил и механической коробкой передач. Комплектация — купе. По словам продавца, машина была в руках всего двух собственников за 44 года.

«Продам трешку купе E21. Я собственник, стоит на учёте. 3 апреля забрал с автосервиса. Список работ пришлю по запросу», — указано в объявлении.

Проект E21 стартовал в начале 1970-х, когда BMW требовалась новая массовая модель вместо устаревшей 02-Series. Дизайн разработал Поль Брак, автор фирменных «акульих» линий. К 1981 году модель получила обновлённые двигатели, улучшенную подвеску и более богатое оснащение, став первой «трешкой», которая закрепила лидерство BMW в сегменте спортивных компактных седанов.