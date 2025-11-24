Полный привод и высокий клиренс — топ-5 самых недорогих «проходимцев»

Самые доступные SUV 4х4 в России – две Лады, два УАЗа и Haval Jolion

© За рулем

Исследование рынка показало, что настоящий внедорожник с полным приводом можно приобрести по цене от миллиона рублей, а в списке лидеров оказались не только легенды отечественного автопрома.

Согласно данным на ноябрь 2025 года, самым доступным полноприводником остается Lada Niva Legend.

Ее трехдверная версия стартует с отметки в 1 059 000 рублей, предлагая проверенную временем конструкцию с постоянным полным приводом и клиренсом в 200 мм.

Прямым конкурентом Нивы выступает ее более современный собрат – Lada Niva Travel, чья цена начинается от 1 314 000 рублей.

Эта модель обладает увеличенным до 220 мм дорожным просветом и улучшенной базовой комплектацией.

Для тех, кто ищет более серьезную технику, УАЗ предлагает Хантер за 1 645 000 рублей. Этот внедорожник оснащен подключаемым полным приводом и мощным 2,7-литровым двигателем. Клиренс автомобиля зависит от модификации и может составлять 210–220 мм.

На следующей ступени за Хантером становится УАЗ Патриот с ценником от 1 835 000 рублей, который сочетает в себе внушительные внедорожные качества с более комфортабельным оснащением. Его дорожный просвет составляет 210 мм.

Замыкает рейтинг единственная иномарка и единственный кроссовер в списке – Haval Jolion. За 2 299 000 рублей этот популярный кроссовер предлагает не только полный привод, но и современный 150-сильный турбомотор в паре с роботом, а также богатое оснащение, включая мультимедийную систему и комплекс систем безопасности. Правда, дорожный просвет у него в этой пятерке самый скромный – 190 мм.