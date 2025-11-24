MG представил первый серийный электромобиль с полутвердотельной батареей

Бренд MG, входящий в состав SAIC, представил модель MG4 Anxin Edition на автосалоне в Гуанчжоу 21 ноября.

Эта модель стала одной из первых серийных легковых машин, оснащенных полутвердотельной аккумуляторной батареей. MG4 использует литий-ионный аккумулятор на марганцевой основе, разработанный совместно с QingTao Energy, который обеспечивает запас хода в 530 км по циклу CLTC.

Полутвердотельные аккумуляторы объединяют элементы жидкого и твердого электролита, при этом твердые компоненты составляют более 90% всего электролита. Такой подход предлагает большую плотность энергии и улучшенную термостабильность по сравнению с классическими литий-ионными аккумуляторами с жидким электролитом, оставаясь совместимым с существующими производственными процессами.

Емкость аккумулятора в 53,95 кВт.ч сохраняется на уровне версии LFP с запасом хода в 530 км.

Однако использование полутвердотельного аккумулятора увеличивает снаряженную массу до 1500 кг, что на 15 кг больше, чем у стандартной версии. Электродвигатель на передней оси развивает мощность 120 кВт и крутящий момент в 250 Н·м, а время разгона от 0 до 50 км/ч составляет всего 3 секунды.