Эксперт Ананьев: Салон в Гуанчжоу уступает Пекину, но в этот раз хватает премьер
Автосалон в Гуанчжоу уступает по значимости и масштабу смотру, который проходит в китайской столице, однако в этом году можно выделить ряд интересных премьер, которые в будущем году могут появиться и на российских дорогах. Об этом "Российской газете" рассказал эксперт портала "Авто.ру" Иван Ананьев.
"Компания BAW показала несколько вариантов своего рамного внедорожника, похожего на наш УАЗ "Хантер". Среди новинок был пикап - юбилейная версия с мягкой крышей, которую сделали к 60-летию армейского автомобиля Beijing BJ212. Также показали особую модификацию Gaodi с песочно-золотистым кузовом и дополнительными аксессуарами для поездок на природу. BAW 212 продается в России, но пока неизвестно, доберется ли до нас пикап. Новое поколение Toyota RAV4 для местного рынка, без сомнений, вызовет интерес у российских автолюбителей, ведь этот кроссовер был одним из самых популярных вариантов для импорта в 2025 году. Правда, из-за моторов мощностью более 170 л.с., подпадающих под повышенную ставку утильсбора, объем ввоза наверняка снизится. Сегмент бизнес-вэнов активно развивается в России. Geely подготовила гибридную модификацию Galaxy V900. Силовая установка модели базируется на 1,5-литровом ДВС на 163 силы. Вариантов батарей предусмотрено два: на 43,3 и 50 кВт⋅ч, запас хода на электротяге составит, в зависимости от версии, от 165 до 200 километров. На автосалоне в Гуанчжоу концерн Chery представил кроссовер V27, который войдет в линейку iCaur. Ранее этот автомобиль уже демонстрировался за пределами Китая в экспортной модификации, но теперь стали известны некоторые технические детали. Комплектовать V27 планируют гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового ДВС на 143 силы, при этом в топовых модификациях с полным приводом совокупная отдача установки будет достигать 455 л.с. Разгон до 100 км/ч займет менее 5 секунд. В 2026 году кроссовер поступит в продажу в России под новым брендом iCaur. Компания GAC привезла седан A800. Хотя модель для России пока не подтверждена, премиальные линейки Aion и Hyptec, к которым она относится, до нашего рынка должны добраться в 2026 году", - отметил эксперт.