Новый логистический хаб УАЗа в четыре раза ускорил время приема запчастей

В рамках глобальной модернизации производства под расширяющиеся производственные мощности УАЗ завершает очередной этап – обновление склада компонентов.

Теперь у механосборки есть свой собственный современный логистический хаб, отмечают в пресс-службе производителя. Хаб позволил упорядочить поступление продукции, повысить эффективность учета складских запасов, а также в четыре раза сократить время выгрузки. Новая рампа и терминалы для крупно- и малотоннажного транспорта уже принимают грузы, одновременно разгружая несколько машин.

Один из важных плюсов – грузовики больше не заезжают внутрь, поэтому воздух на складе очистился, уровень шума снизился, работа стала безопаснее. А водителям больше не требуется покадать кабину во время разгрузки.

Сотрудники разработали 15 различных теле- и грузозахватное оборудование – это также сделало работу удобнее и безопаснее. В результате модернизации освободилось 1500 кв.м площади, и 500 из них уже отведены под будущий склад и так называемый киттинг – процесс компонования отдельных деталей в наборы, под конкретные задачи. Уже залит пол, ожидается монтаж ограждения, в планах – внедрение автоматического открывания терминала малотоннажников. Ваше мнение – как это скажется на продукции УАЗа?