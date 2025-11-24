BMW анонсировала M340i xDrive 50 Jahre Edition от 6,2 млн рублей

BMW анонсировала юбилейный M340i xDrive 50 Jahre Edition с ценой 6,2 млн рублей

© За рулем

В честь полувекового юбилея 3-й серии BMW представила специальную версию седана под названием M340i xDrive 50 Jahre Edition. Эта модель создана для чествования своих предшественников.

Специальная версия будет предложена в пяти цветах корпуса, вдохновленных различными поколениями «трёшки» – от оригинального E21 до E90. Салон можно будет оформить в трех вариантах: черном, цвета слоновой кости и коричневом (Tartufo).

Внешние отличия этой модели включают 19-дюймовые колесные диски с красными или синими тормозными суппортами, затемненную решетку радиатора, выхлопные трубы с накладками M Performance, углеволоконный спойлер и надпись «50 Jahre Edition» на крышке багажника.

С технической стороны, спецверсия полностью повторяет оригинальную модель. Под капотом находится стандартный 3,0-литровый рядный бензиновый двигатель с турбонаддувом, дополненный электрическим компонентом, работающий по принципу «мягкого гибрида». Мощность мотора составляет 386 л. с. и 590 Нм крутящего момента, что обеспечивает разгон до 97 км/ч за 4,1 секунды. Трансмиссия – восьмиступенчатый автомат, привод – полный.

Ожидается, что продажи BMW M340i xDrive 50 Jahre Edition стартуют в начале следующего года по цене 76 375 долларов (около 6,2 млн рублей по текущему курсу). Производство этой модели будет ограниченным, но точный тираж пока не уточняется.