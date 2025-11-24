В Новосибирск поступила партия белорусских универсальных погрузчиков

Накануне приближающихся сорокоградусных холодов и традиционных сугробов снега будет востребована коммунальными службами Новосибирска и поступившая партия белорусских универсальных погрузчиков с бортовым поворотом "АМКОДОР 211".

Очередная колонна городских помощников передана в распоряжение структур департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии и уже готова приступить к работе на магистралях сибирской столицы академической науки, уточнили БЕЛТА в руководстве предприятия.

А в мэрии полуторамиллионного российского мегаполиса подчеркнули, что ее появление значительно повысит качество и оперативность уборки во всех районах города. Круглогодичное содержание дорожного полотна и благоустройство территорий - одна из приоритетных задач муниципалитета, и новые машины станут важным ресурсом для ее выполнения.

Обозреватели констатируют в этой связи, что акция деловых связей партнеров стала еще одним подтверждением высокого доверия специалистов к продукции холдинга "АМКОДОР". Надежным звеном в этом сотрудничестве выступают и официальный дистрибьютор "Амкодор-Сибирь" и мультибрендовый центр "Белорусские машины", обеспечивающие поставки, сервис и поддержку техники в регионе.

Кстати, на белорусском предприятии убеждены, что новые погрузчики, которые отличаются компактностью, маневренностью и надежностью в эксплуатации, отлично подходят для условий большого города. Они позволяют эффективно выполнять широкий спектр задач, включая, кроме уборки дорог и расчистки территорий, и работу в стесненных пространствах, и на участках со сложной геометрией. А благодаря установке навесного оборудования белорусская техника становится универсальным помощником для круглогодичного содержания дорожной сети.