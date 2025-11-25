Ford объявил редкую отзывную кампанию

Американская фирма Ford объявила редкий отзыв своих автомобилей — компания отзовет для ремонта всего по одному экземпляру моделей Maverick и Escape 2025 года выпуска. Об этом сообщает carscoops.com.

© Газета.Ru

Причиной стала ошибка поставщика: два электрических усилителя тормозов получили неправильно изготовленные крышки блока управления. В результате температура внутри модуля может повышаться выше допустимого уровня. Это создает риск повреждения электронной платы и отказа усилителя торможения.

Дилеры бренда бесплатно заменят весь узел.

До этого сообщалось, что в России будет отозвано 468 кроссоверов Voyah Free.

Причина отзыва транспортных средств: выявление и предотвращение причинения вреда, связанного с обращением продукции Dongfeng Motor Corporation по причине возможного функционирования интерфейса не на русском языке.

На транспортных средствах будет произведена проверка языка функционирования интерфейса.

Ранее сообщалось, что у автомобилей Dongfeng в России обнаружились проблемы с ремнями безопасности.