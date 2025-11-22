Все новинки автосалона в Гуанчжоу, которые доберутся до России

На открывшемся 21 ноября международном автосалоне в Гуанчжоу представили почти 100 новинок, некоторые из которых со временем доберутся до России. "РГ" по традиции рассказывает о премьерах, наиболее актуальных для нашей страны.

Настоящую автомобильную экспансию на российский рынок готовит в 2026 году компания GAC, а точнее - два ее суббренда. Первый - марка Aion, "зеленое" подразделение GAC, под которым с 2017 года в Китае продаются электрокары и гибриды.

Так, предполагается, что у нас может появиться кроссовер Aion i60, который построен на базе Toyota bZ3X. Китайская версия при этом чуть крупнее японского "донора". Внешние габариты - 4685х1854х1660 мм, колесная база - 2775 мм. Электрическая версия Aion i60 оснащена агрегатом мощностью 204 или 224 л.с., максимальная скорость - 160 км/ч. Гибридную модификацию с возможностью подзарядки оснастят 1,5-литровым "атмосферником" на 101 л.с. в сочетании с электродвигателем на 204 или 224 л.с. Тяговая батарея емкостью 29 Вт·ч обеспечит пробег на чистом электричестве до 160 км по циклу CLTC. GAC Aion i60 поступит в продажу на домашнем рынке уже в ноябре по цене от 100 тыс. юаней (около 1,1 млн рублей).

GAC Aion V

Еще одна новинка GAC - Aion V - при внешних габаритах 4605х1854х1660 мм и колесной базе 2775 мм претендует на статус имиджевого SUV. Он базируется на модульной платформе с 400-вольтовой архитектурой.

За ускорение здесь отвечает 204-сильный электромотор, питающийся от 75-киловаттной батареи, обеспечивающей запас хода до 750 км по циклу WLTP. Запас хода, эквивалентный 370 км, можно восстановить с помощью зарядки всего за 15 минут. На GAC Aion V установлена интеллектуальная система вождения ADiGO Pilot, использующая лидар и радары.

GAC Hyptec

Важной новинкой суббренда GAC Hyptec стал премиальный электрокроссовер Hyptec HT, предшественник которого продавался на рынке КНР как Hyper HT. Изюминка этой новинки - авангардная внешность: скрытые ручки дверей, характерный аэродинамический "клюв" во фронтальной части и задние двери, открывающиеся вверх с помощью электропривода.

<img class="" src=""/>

Технически новинка с габаритами 4935х1920х1700 мм - это последовательный гибрид с электромотором мощностью 340 л.с. и бензиновым 1,5-литровым турбодвигателем (160 л.с.), выполняющим роль генератора. Литий-железо-фосфатная батарея обеспечивает запас хода на электротяге 178 км. Интерьер решен в современном стиле с элементами дизайна и цифровыми экосистемами от Huawei.

Заместитель президента компании GAC international Лу Вэйцун, курирующий развитие региона СНГ, сообщил "Российской газете", что Hyptec HT планируется поставлять в Россию.

Chery iCaur V27

Одна из ключевых премьер компании Chery в Гуанчжоу - гибридный кроссовер V27 суббренда iCaur. Известно, что модель дебютирует на китайском рынке до конца 2025 года, а в РФ доберется в 2026 году. Ее габариты составляют 5055х1976х1894 мм, колесная база - 2910 мм.

<img class="" src=""/>

Гибридный привод реализован здесь по последовательный схеме (REEV), то есть бензиновый 1,5-литровый двигатель на 156 л.с. служит генератором для подзарядки тяговой батареи, а движение обеспечивается парой электромоторов суммарной мощностью 455 л.с. в полноприводной версии. Заявлены запас хода на электротяге 200 км при комплектации тяговой батареей емкостью 34,3 кВт·ч и более 1000 км в гибридном режиме.

Модель получила несущий кузов, при этом предусмотрены мощные бамперы, открывающаяся вбок пятая дверь с кофром запаски, расширители колесных арок и прорезиненные боковые подножки. Углы въезда и съезда составляют 23 и 22 градуса соответственно. В КНР бренд iCaur ориентирован для молодежную аудиторию. Соответственно, бортовая электроника здесь - самая передовая. В центральную консоль встроен огромный планшет мультимедиа, под которым расположился ряд физических клавиш.

Tank 400

На стенде Tank важной премьерой, напрямую касающейся России, стал обновленный рамный внедорожник Tank 400. Внимание сразу привлекает более яркий дизайн фронтальной части. Перепрофилированы бампер и противотуманные фары, решетка радиатора теперь обрамлена некрашеным пластиком, на крыше над лобовым стеклом установлен LiDAR, а в передних крыльях появились дополнительные камеры, намекающие на модернизацию систем ADAS.

По сравнению с дорестайлинговой версией, новинка короче на 21 мм, шире на 10 мм и выше на 5 мм. В салоне усилена премиальная атмосфера, сохранены такие цифровые решения, как 12,3-дюймовая приборная панель и 16,2-дюймовый сенсорный экран мультимедиа, проекционный дисплей и беспроводная зарядка. Для задних пассажиров доступны потолочный экран на 15,6 дюйма и встроенный холодильник.

Модель получила два варианта гибридных установок. Топовый вариант Hi4-Z сочетает 2-литровый турбомотор с двумя электромоторами и батареей на 59,05 кВт·ч, выдавая совокупно 870 л.с. Версия Hi4-T использует один электродвигатель и батарею емкостью 37,1 кВт·ч. Суммарная мощность системы составляет 408 л.с. О точном времени дебюта Tank 400 в РФ будет объявлено отдельно.

Voyah Taishan

В том, что флагманский SUV Voyah доберется в обозримом будущем до России, можно не сомневаться. Корреспондент "РГ" посетил накануне автосалона в Гуанчжоу в Подмосковье закрытый показ этой новинки для рынка РФ. Параллельный гибрид с габаритами 5230х2025х1817 мм и гибридной силовой установкой на 515 л.с. ждут в России к лету 2026 года. Благодаря сверхбыстрой зарядке с 20 до 80% запас батареи можно пополнить за 12 минут. Разгон до 100 км/ч достигается за 5,5 секунды.

Voyah Taishan оснащен также пневматической подвеской, позволяющей менять клиренс в пределах 110 мм. Цены в КНР стартуют с 379,9 тыс. юаней (4,33 млн рублей). Электрическая система Voyah Taishan работает на 800-вольтовой архитектуре, позволяющей зарядить тяговую батарею с 20 до 80% всего за 12 минут. Запас хода на электротяге составляет 370 км, общий - более 1400 км. Среди интересных опций - электропривод дверей, возможность варьировать клиренс и подруливающая (на угол до 16 градусов) задняя ось.

BAW

Китайская марка BAW больше известна в России по сегменту коммерческого транспорта. Однако на автосалоне в Гуанчжоу компания отметилась новинками на популярной платформе T01 (на российском рынке рамные SUV бренда продают под названием BAW 212). Речь идет прежде всего о дизельной версии BAW T01/212.

Внешне версия на тяжелом топливе практически не отличается от бензиновой - тот же винтажный и при этом брутальный стиль, те же мощные бамперы, расширители колесных арок и запаска на распашной задней двери.

Под капотом расположился 2-литровый дизельный мотор производства Foton с отдачей 170 л.с. и 415 Нм, сочетающийся с 8-диапазонным "автоматом" и подключаемым полным приводом. Клиренс составляет 235 мм. Есть блокировка заднего дифференциала. Вместе с классической версией BAW T01 показали в Гуанчжоу с кузовами пикап и с мягким верхом. Марка BAW официально заявила о выходе на наш рынок летом 2025 года.

Exeed Exlantix ES7 GT

Премиальное подразделение Exeed - Exlantix - показало на автосалоне первый в своей гамме универсал под названием ES7 GT. Дизайн этой новинки отличается от соплатформенного седана. Передняя часть имеет декоративные "клыки" со светодиодными элементами, воздуховоды и оптика перепрофилированы. На крыше универсала установлены рейлинги. Внешние ручки дверей выполнены полускрытыми. Еще одно отличие - лидар на крыше, которого нет в российской версии седана. В некоторых ракурсах прослеживается стилевое влияние Porsche. На китайском рынке новинка может быть доступна в полностью электрической и последовательно-гибридной версиях.

В электрическом исполнении модель оснащается одним или двумя электромоторами, отдача установки - 313 и 480 л. с. соответственно. Последовательно-гибридные версии оснащены 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с., который работает в режиме генератора для батареи. Запас хода достигает внушительных 1700 км (CLTC), а 1000-вольтовая система зарядки позволяет восполнить запас для преодоления 450 км всего за пять минут.

Хотя планы выведения этой новинки на рынок РФ официально не подтверждены, вполне возможно, что такая машина доберется и до нас.

Toyota RAV4

Дебютировавший в Гуанчжоу кроссовер Toyota RAV4 шестого поколения создавался для китайского рынка. У RAV4 от FAW-Toyota есть несколько вариантов оформления фронтальной части: с крупными сотами в базе и "сплошной" решеткой - для "вседорожной" версии. Для последней также предусмотрены штатные массивные рейлинги и увеличенные колесные арки. Главное отличие китайского RAV4 от глобального - в силовых агрегатах.

Глобальный представлен только с гибридными установками, а для Китая подготовлена также версия с экономичным 2-литровым "атмосферником" на 171 л.с. в паре с вариатором. Для старшей комплектации версии с ДВС опционально предложат полный привод. В салоне цифровая приборная панель сочетается с увеличенным до 15,6 дюйма центральным дисплеем.

<img class="" src=""/>

В России по итогам первых восьми месяцев 2025 года Toyota RAV4 остается самой популярной моделью японской марки. Автомобиль приезжает к нам по параллельному импорту.