Автостат: продажи электрокаров с пробегом выросли в России на 25%

Треть всех продаж приходится на Nissan Leaf, тогда как электрокары Tesla популярность теряют. Особенностью электрокаров является более быстрое удешевление на вторичном рынке относительно обычных машин.

Директор «Автостата» Сергей Целиков заявил, что с начала января по ноябрь 2025 года россияне приобрели свыше 12 тысяч поддержанных электрокаров. Это на четверть превышает прошлогодние показатели за тот же период. Самой популярной моделью на сегодняшний день является Nissan Leaf, занимая треть всего рынка в этой нише.

На втором месте по популярности находятся электрокары бренда Zeekr, спрос на которые в этом году вырос аж на 67%. А вот электрокары Tesla хоть и занимает третье место, но теряет свои позиции. Особенностью электрокаров является стремительная потеря стоимости со временем относительно традиционных автомобилей. Некоторые модели всего за полтора-два года теряют до половины своей стоимости.

Ранее сообщалось, что жизненный цикл модельных рядов автомобилей Toyota составит десять лет.