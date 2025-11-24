В ОП предложили обязать водителей такси иметь кресла для детей

Водителей такси эконом-класса нужно обязать иметь хотя бы одно детское кресло в автомобиле, а комфорт-класса и выше — минимум два. Об этом рассказал ТАСС глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Он считает кресло обязательным для безопасной перевозки детей. А установка кресел, по мнению общественника, должна регулироваться законодательно.

Как уточняет агентство, сейчас при заказе такси по спецтарифу нужно указывать, что пассажиру понадобится детское кресло. За перевозку детей без него водителю грозит штраф в 3 тыс. руб.

В начале ноября в России призвали на законодательном уровне стабилизировать стоимость такси с детскими автокреслами, так как их часто необоснованно повышают. По мнению председателя Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаила Иванова, государству нужно вмешаться в этот вопрос, так как слишком высокие цены на такси с автокреслами для детей сильно обременяют семьи без машины.

Ранее сибиряк напал на таксиста за отказ везти внука без детского кресла.