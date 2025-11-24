Насколько опасны магнитные поля в автомобилях

Электромобиль оказался безопаснее трамвая: ученые развеяли миф об электросмоге

Масштабные замеры магнитных полей в салонах машин и общественного транспорта показали, что все образцы значительно безопаснее международных норм, а электрокары – совсем не рекордсмены по уровню излучения.

Опасения по поводу опасности электроизлучения в салоне автомобиля, особенно электромобиля, оказались сильно преувеличены. К такому выводу пришли эксперты Федерального ведомства по радиационной защите Германии (BfS) и Немецкого автомобильного клуба ADAC, проведя совместное исследование.

Ученые впервые получили достоверные данные, измерив уровень магнитных полей в 14 различных автомобилях, включая модели с двигателем внутреннего сгорания и электромобили, а также в автобусах и поездах.

Магнитные поля естественным образом возникают везде, где есть электрический ток, будь то мощный электропривод или работающий кондиционер. Наибольшая напряженность поля фиксируется при интенсивном разгоне или торможении. Однако, как показали 975 000 замеров в реальных дорожных условиях, даже в эти моменты уровень воздействия на человека остается крайне низким. Ключевой показатель безопасности, индекс воздействия (ExpInd), ни в одном из тестируемых автомобилей не превысил 20% от максимально допустимого международными нормативами предела.

Таким образом, «электросмог» является общей чертой любого электрического транспорта, а не специфической проблемой электромобилей.