Hyundai представил концепт нового брутального внедорожника
Hyundai анонсировала внедорожный концепт Crater Concept, премьера 20 ноября
Hyundai представил внешний вид своего нового внедорожного концепта Crater Concept, который будет продемонстрирован 20 ноября на AutoMobility LA 2025 в Лос-Анджелесе.
Этот компактный SUV будущего обещает быть максимально брутальным, сочетая мощь, прочность и отличную проходимость.
На тизерах можно заметить увеличенный дорожный просвет, широкие внедорожные покрышки, массивные бамперы и развитую светодиодную оптику с дополнительными LED-модулями на крыше.
Технические характеристики модели пока остаются под завесой тайны, но известно, что Crater Concept был разработан в Техническом центре Hyundai America в Калифорнии и продемонстрирует философию линейки XRT.