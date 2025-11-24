Hyundai представил концепт нового брутального внедорожника

Hyundai анонсировала внедорожный концепт Crater Concept, премьера 20 ноября

© За рулем

Hyundai представил внешний вид своего нового внедорожного концепта Crater Concept, который будет продемонстрирован 20 ноября на AutoMobility LA 2025 в Лос-Анджелесе.

Этот компактный SUV будущего обещает быть максимально брутальным, сочетая мощь, прочность и отличную проходимость.

На тизерах можно заметить увеличенный дорожный просвет, широкие внедорожные покрышки, массивные бамперы и развитую светодиодную оптику с дополнительными LED-модулями на крыше.

Технические характеристики модели пока остаются под завесой тайны, но известно, что Crater Concept был разработан в Техническом центре Hyundai America в Калифорнии и продемонстрирует философию линейки XRT.