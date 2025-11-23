Названы самые беспроблемные роскошные кроссоверы и внедорожники в 2025 году

TopSpeed перечислил 10 самых надежных премиальных кроссоверов.

© За рулем

Премиальные внедорожники и кроссоверы ценятся за элегантный дизайн, мощные двигатели и качественную отделку интерьеров.

Однако при выборе дорогого SUV также важно учитывать его надежность. Эксперты портала TopSpeed предоставили информацию о моделях роскошных автомобилей, которые отличаются высокой степенью надежности.

Кроссовер Lexus RX 350 2026 модельного года занял первое место в новом рейтинге, получив оценку надежности в 8,4 балла из 10. Автомобиль оснащен 2,4-литровым четырехцилиндровым турбомотором Toyota мощностью до 275 л. с., который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Версия приводится в движение как передним, так и полным приводом.

На втором месте располагается мощный внедорожник Lexus GX 550 2025 модельного года, который построен на платформе Toyota Land Cruiser Prado 250. Его надежность также оценена в 8,4 балла, однако стоит отметить, что необходимо время для тестирования надежности новых турбомоторов.

Замыкает тройку лидеров кроссовер Acura RDX 2026 модельного года, которому присвоена оценка надежности 8,3 балла. Эта модель от премиального суббренда Toyota оснащается 2,0-литровым четырехцилиндровым турбомотором мощностью 272 л. с. и 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. В стандартной комплектации кроссовер имеет передний привод, с возможностью установки полного привода.

Полный список из 10 моделей выглядит следующим образом:

Lexus RX 350 2026;

Lexus GX 550 2025;

Acura RDX 2026;

Volvo XC60 2026;

Porsche Cayenne 2026;

Acura MDX 2026;

Audi SQ5 2025;

Infiniti QX60 2026;

Audi Q5 2025;

BMW X1 2025.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России возник серьезный дефицит китайских автомобилей.