Схема с обманутыми мошенниками бабушками распространилась на авторынок

Схема с обманутыми пенсионерками, которые возвращают себе после продажи квартиры, при этом оставляя у себя деньги, распространилась на авторынок. Как сообщил Telegram-канал Baza, теперь «бабушки-мошенницы» отбирают у россиян поддержанные машины, которые были куплены у них.

По данным источника, один из последних случаев произошел в Москве. Житель столицы купил у пенсионерки Volkswagen Tiguan за 1,8 млн рублей. Продавщица машины показалась покупателю милой и адекватной, а сам автомобиль ухоженным. Сделку оформили быстро по договору купли-продажу. Через неделю мужчина выставил автомобиль на продажу, но вместо покупателей пришли представители МВД. От полицейских москвич узнал, что пенсионерка находилась под влиянием мошенников и продала свое имущество на сумму 27 млн рублей, включая автомобиль. Правоохранители предъявили постановление о выемке и увезли машину на стоянку. Как и в схеме с квартирами, пенсионерка уже обратилась в суд с требованием признать покупателя недобросовестным и вернуть ей машину.

В Baza обратили внимание и на другую проблему, связанную с покупкой машин у пенсионеров. Авторы канала напомнили, что нередко родственники пожилых людей оформляют на них авто, чтобы снизить транспортный налог. Поэтому покупатели зачастую относятся спокойно и без лишних подозрений к пенсионерам в паспорте транспортного средства (ПТС).