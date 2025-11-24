Заместитель президента GAC анонсировал кроссовер Hyper HT для России

Популярный бренд привезет в Россию красивый и богато оснащенный кроссовер
Заместитель президента GAC Лу Вэйцун анонсировал кроссовер Hyper HT для России
Концерн GAC намерен укрепить свои позиции на российском рынке. Лу Вэйцун, заместитель президента компании, отвечающий за развитие в регионе СНГ, поделился планами по поставкам кроссовера Hyper HT в ближайшее время. Это заявление было сделано накануне автосалона в Гуанчжоу, который начался 21 ноября.
Напомним, что Hyper HT, производимый с 2023 года, является бюджетным вариантом в линейке премиальных и спортивных автомобилей GAC. Его цена колеблется от 189 900 до 329 900 юаней (примерно 2,05-3,57 млн рублей по текущему курсу).
Дизайн кроссовера вызывает ассоциации с моделями Porsche: плавные линии фар и передней части формируют характерный «клюв», а купеобразная линия крыши создает запоминающийся силуэт. В одной из комплектаций задние двери могут открываться вверх, но стандартно используются классические двери.
Корма автомобиля включает монофонарь с ромбическим узором, а крышка багажника имеет нишу для номерного знака. Передний и задний бамперы, а также пороги отделаны хромированным декором.
Габариты кроссовера составляют 4935 мм в длину, 1920 мм в ширину и 1700 мм в высоту, с колесной базой 2935 мм. Он оснащен электрической силовой установкой с одним мотором мощностью 340 л.с. и крутящим моментом 540 Нм. Разгон до 100 км/ч происходит за 6,2-5,8 секунды, а максимальная скорость достигает 183 км/ч. Батареи различной емкости (80, 83,3 и 99,5 кВт⋅ч) обеспечивают пробег на одной зарядке от 672 до 825 км.