Jeep Gladiator 2026 года получил стильную ретромодификацию

Компания Jeep представляет пикап Gladiator 2026 года в особом ретростиле Willys '41, вдохновленном военной классикой Kaiser M715. Вероятно, это станет началом серии модных коллекций для модели, хотя, в отличие от брата-близнеца Wrangler, пикап пока довольствуется лишь одной эксклюзивной версией, и, к сожалению, без заветного двигателя Hemi под капотом.

© За рулем

Обновление, в основном, носит косметический характер, но выглядит крайне эффектно. Ретрокомплектация включает темно-оливковый цвет кузова, диски характерной формы, стальные бамперы и решетку радиатора от Mopar. Приятным бонусом стал капот от модели Mojave.

Интерьер выполнен в зелено-бежевых тонах, которые гармонично сочетаются с внешними акцентами. Помимо стиля Jeep внес и точечные практические улучшения. Так, инженеры переработали систему дверных петель, чтобы упростить их снятие для поездок в открытом режиме.

Для Jeep Gladiator будет доступен 3,6-литровый бензиновый двигатель V6 мощностью 285 л.с. Дизельный двигатель V6 был снят с производства еще в 2023 году.