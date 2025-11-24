Lada Vesta с бесключевым доступом появится в декабре

АвтоВАЗ подготовил к серийному выпуску Lada Vesta с системой бесключевого доступа, сообщил главный редактор издания "За рулем" Максим Кадаков. "Веста" в цвете "Фламенко" и с новой функцией была представлена на выставке "Московское автошоу".

По данным издания, автомобили получат ключ нового образца с четырьмя клавишами. Для разблокировки дверей будет достаточно приблизиться к машине с брелоком в кармане - замки откроются автоматически. Запуск двигателя осуществляется с кнопки.

В салоне также изменен алгоритм работы системы: ключ больше не требуется помещать на специально предусмотренный коврик, чтобы автомобиль "обнаружил" метку. Владельцу будет достаточно держать брелок при себе.

Старт продаж Vesta с бесключевым доступом намечен на декабрь 2025 года.

Цены пока не объявлены.