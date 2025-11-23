ГАЗ представил целую россыпь новых «Газелей»: рассказываем подробности

Как стало известно редакции Quto, за последние месяцы под маркой ГАЗ вышло сразу несколько новинок разной степени любопытности. Но самое важное, что все они сделаны самим автопроизводителем без участия сторонних фирм (так называемых «доработчиков»).

© Quto.ru

«Газель NN 4×4», 7-местный бортовой грузовик

В гамме «Газели Бизнес» особой популярностью всегда пользовался вариант «Фермер» — со сдвоенной кабиной, отдельным кузовком и полным приводом. Притом, вопреки «говорящему» названию, машину чаще выбирали ремонтные бригады, нежели жители села.

Сейчас сочетание 7-местной кабины, грузовой платформы и полного привода появилось и у топовой модели «Газель NN». Такие машины оснащаются только 150-сильными турбодизелями нижегородского производства и местными 6-ступенчатыми коробками передач.

© ГАЗ

«Газель NN 4×4», 3-местный цельнометаллический фургон

Ещё одна полноприводная новинка — большой цельнометаллический фургон вместимостью 9,6 кубических метра. В такую «Газель NN» влезает 3 европалеты, но полная масса притом составляет «легковые» 3,5 тонны! Набор агрегатов аналогичен предыдущему.

Интересно изучить список платных опций. В него входят система мониторинга слепых зон; подогрев обода рулевого колеса; полностью автоматический климат-контроль; боковые такелажные рейки. Впрочем, и стартовый набор оборудования нельзя назвать бедным.

© ГАЗ

«Газель Next», удлинённый промтоварный фургон

Один малиново-синий маркетплейс заказал Нижегородскому автозаводу сверхдлинный вариант «Газели Next». И они его сделали! Раньше такие изготавливали только сторонние фирмы-доработчики, но заводское качество есть заводское качество.

Новый вариант носит внутризаводское обозначение L4: его длина колёсной базы — 4245 мм, то есть сразу на 500 больше, чем предлагала модификация L3. В целом, учитывая увеличенный вдобавок задний свес, общий габарит рамы вырос на 87 сантиметров.

© ГАЗ

«Газель Next», бескаркасный промтоварный фургон

Самая обычная «Газель»? Таких на дороге — тысячи! Да, но нет. Конкретно этот вариант полностью изготовлен Производством специальной техники Горьковского автомобильного завода. Опять же: до этого бескаркасные промтоварные фургоны делали спецателье.

Что гарантируют заводчане: катофорезное грунтование стальных профилей основания фургона, усиленную заднюю подвеску, плюс возможность выбрать, с какой стороны навесить газовый баллон. Моторов четыре: пропановый, метановый, бензиновый и дизельный.

© ГАЗ

«Соболь NN 4×4», 8-местный фургон

Замыкает подборку ближайший родственник «Газели NN» — фургон «Соболь NN»: в гамме появилась модификация, оборудованная двумя 3-местными диванами. Их можно передвигать, разворачивать и раскладывать, меняя компоновку пассажирского отсека.

Так, например, если сдвинуть диваны, попутно разложив спинки, получится огромное спальное место на 3-4 человек. И наоборот: можно максимально широко раздвинуть диваны, поднять подушки и получить внушительных размеров багажник.

© ГАЗ

«Соболь NN 4×4», битопливная версия

Перспективная модель, выпуск которой начнут, если клиенты оставят достаточное количество предзаказов. Сейчас машины серии NN оснащаются только 2,5-литровым 150-сильным турбодизелем, но завод готов установить метановый агрегат объёмом 3 литра ровно.

Сам мотор — Evotech A3055 производства Ульяновского моторного завода. Для его питания установлена пара композитных газовых баллонов: один — в заднем свесе, второй — в грузовом отсеке. С ними общий запас хода достигает 360 километров.