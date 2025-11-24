В Волгоградской области выросло число премиум-автомобилей

Стало известно, как изменилась за год численность премиального автопарка в регионе и сколько заплатят в этом налоговом периоде владельцы люкс-каров.

1 декабря 2025 года заканчивается срок уплаты транспортного налога за прошлый год. Используя данные Федеральной налоговой службы, аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснили, что количество автомобилей премиум-класса в Волгоградской области выросло на 17,4% – их число составило 108. По данным за 2023 год, их было 92.

Общая сумма начисленного на люкс-кары налога увеличилась в регионе на 16,5% и составляет 17 769 000.

Отметим, что дорогостоящие автомобили от 10 млн рублей чаще всего встречаются в экономически развитых и густонаселенных регионах страны, поэтому неудивительно, что концентрация люксового автопарка приходится на Москву (13 187 авто). А в малонаселенных или отдаленных от центра субъектах, наоборот, зарегистрировано лишь несколько штук премиум-автомобилей. К примеру, такая ситуация сложилась в Чукотском автономном округе – всего 4 люкс-кара.

Волгоградская область занимает в этом списке золотую середину.