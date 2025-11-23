Двое травмированных на производстве ямальцев получили специальные автомобили

Двое жителе Ямала, пострадавшие на производстве, получили специальные автомобили. Об этом сообщили в Социальном фонде России по региону.

Транспортные средства оснащены устройствами, которые облегчают управление. Важным условием для получения автомобиля является заключение бюро медико-социальной экспертизы, подтверждающее медицинские показания для вождения и отсутствие ограничений.

Каждому пострадавшему автомобиль предоставляется раз в семь лет. Кроме того, предусмотрена выплата на топливо и компенсация части расходов на капитальный ремонт автомобиля, осуществляемая один раз за весь срок его эксплуатации.

Ранее сообщалось, что прокуратура помогла жительнице Лабытнанги восстановить трёхлетний трудовой стаж.

