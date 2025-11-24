Водителям рассказали о нововведениях по дорожным знакам с 2026 года

Нововведения в применении дорожных знаков вступят в силу в России с 1 января 2026 года, что связано с обновлением двух профильных ГОСТов. Об этом ТАСС рассказал ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Тургунбой Зокиров.

"Среди наиболее важных изменений - допускается дублировать знак "Ограничение максимальной скорости" на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении в местах концентрации ДТП и для профилактики их возникновения на опасных участках", - отметил Зокиров.

Еще одно новшество касается знаков у лежачих полицейских. По словам эксперта, теперь в населенных пунктах предупреждающий знак "Искусственная неровность" можно будет не ставить, если присутствует новый знак "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности" (исполнен в виде белого прямоугольника, в верхней части которого помещается синий квадрат с обозначением рекомендуемой скорости, а в нижней - обозначение искусственной неровности).

Эти и другие изменения предусмотрены обновлением с 1 января ГОСТа Р 52289-2019 "Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".

Еще один стандарт, который вступит в силу с 2026 года - ГОСТ Р 52290-2024 "Знаки дорожные. Общие технические требования" (взамен аналогичного ГОСТа, действовавшего с 2006 года). Документ актуализирует требования к качеству изготовления самих знаков.

Как пояснил Зокиров, в новом ГОСТе, в частности, указано, что элементы крепления знака должны исключать повреждение его лицевой поверхности при монтаже. Также вводятся четкие требования к комплектности поставок.