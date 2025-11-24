В Госдуме предложили разрешить соцтакси ездить по выделенным полосам

Депутаты от «Справедливой России» выступили с инициативой внести в ПДД понятие «социальное такси». Это позволит таким автомобилям перевозить людей с ограниченными возможностями здоровья по выделенным полосам.

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Сергей Миронов и Дмитрий Гусев направили официальное обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с законодательной инициативой. Они предлагают впервые ввести в правила дорожного движения понятие «социальное такси», что позволит таким автомобилям на законных основаниях использовать выделенные полосы для общественного транспорта.

Как пояснил Миронов, социальные такси предназначены для бесплатной или льготной перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья к медицинским учреждениям, соцслужбам и другим важным объектам. Однако из-за отсутствия четкого правового статуса водителей таких транспортных средств сегодня могут оштрафовать за движение по выделенным полосам, даже когда они везут инвалида в больницу, пишет ria.ru.

Парламентарии также предлагают установить видимые опознавательные признаки для социальных такси — специальные номерные знаки, определенный цвет кузова или знак на крыше автомобиля. Это поможет инспекторам ГИБДД легко идентифицировать такие транспортные средства. Отсутствие единого федерального реестра социальных такси, аналогичного реестру обычных такси, создает дополнительные правовые риски и неопределенность как для перевозчиков, так и для пассажиров.