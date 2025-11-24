Новый сбор на электронику ударит по карману автовладельцев

С первого сентября 2026 года российских потребителей ждет очередное подорожание электроники. Госдума утвердила новый технологический сбор на продукцию с электронными компонентами, который составит до пяти тысяч рублей за каждое устройство или модуль.

© runews24.ru

Хотя официально сбор предназначен для производителей и импортеров, эксперты не сомневаются, что основное бремя ляжет на плечи конечных покупателей.

Как пояснил председатель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков, новый сбор особенно затронет автолюбителей. Популярные среди водителей планшеты для "прокачки" автомобильных прошивок тоже подпадут под это обложение, что сделает тюнинг электронных систем машин значительно дороже.

По словам эксперта, практика показывает, что реальный рост цен обычно вдвое превышает размер самого сбора - если ноутбук облагается сбором в две тысячи рублей, его конечная стоимость для потребителя может увеличиться на четыре-пять тысяч.