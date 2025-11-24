В РФ начнут выпускать электробайк "Арктур" на российских компонентах

В РФ начнут выпускать электробайк Арктур, построенный на российских компонентах

На днях зеленоградский мотоциклетный завод «Русь» (МЗР) представил второй прототип мотоцикла, который, как сообщается, полностью создан на российской компонентной базе (как помним, у первого прототипа двигатель и батарея были китайскими). Сообщается, что у нового образца литий-железо-фосфатная батарея обеспечивает запас хода до 150 км. Электродвигатель имеет мощность 30 кВт (41 л.с.).

Напомним, первый прототип Арктура представили в апреле 2025 года – тогда сообщалось, что рассчетная цена байка составит более 1 млн рублей.