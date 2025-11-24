В РФ идет сертификация полноприводного Changan Uni-S для получения ОТТС

Changan готовит к выходу на российский рынок кроссовер Uni-S с полным приводом, чьи продажи уже стартовали в Китае в конце сентября. Как сообщает портал "Китайские автомобили", модель уже прошла несколько этапов сертификации и вскоре может получить одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

По информации источника портала, автомобиль получил все необходимые документы для начала продаж в России и странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Кроссовер будет предлагаться с 1,5-литровым двигателем внутреннего сгорания мощностью 181 л.с. Информации о трансмиссии пока нет. По предварительным данным, продажи Uni-S AWD могут начаться во второй половине 2026 года. Однако точная стоимость модели пока не разглашается.

Дизайн машины выполнен в новой стилистике бренда, напоминающей четвертое поколение Changan CS75 Plus. Автомобиль оснащен крупными блоками оптики со светодиодной перемычкой и безрамочной решеткой радиатора. Задняя часть украшена монофонарем и декоративными накладками выхлопной системы.

Габариты нового Uni-S составляют 4550 х 1868 х 1675 мм, колесная база - 2656 мм.

Интерьер кроссовера предлагает единый блок из двух мониторов: 10,25 и 14,6 дюйма. Селектор коробки передач расположен за рулевым колесом, а на центральном тоннеле установлены две беспроводные зарядки для смартфонов.

