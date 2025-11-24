Правительство ввело плату за автомобильную выписку, но не для всех. С 1 января 2026 года в России изменится порядок получения выписок из реестра транспортных средств. Новые правила вводят дифференцированную плату для разных категорий заявителей.

© Quto.ru

Для рядовых автовладельцев и государственных органов электронная выписка будет по-прежнему бесплатной. Изменения коснуться автомобильных дилеров, различных посредников в сделках купли-продажи машин и владельцев тематических сайтов. Для этих категорий услуга станет платной — за каждый электронный документ придется заплатить 200 рублей.

Что касается бумажных версий, то здесь действует гибкий тариф. Для автовладельцев и государственных учреждений стоимость составит либо 100, либо 400 рублей — в зависимости от вида выписки. Все остальные за бумажный документ будут платить 400 рублей. Причём, если выписка будет превышать 5 листов, то за каждую следующую страницу нужно будет доплатить ещё по 20 рублей.

Причиной такого решения называют высокую нагрузку на информационные системы Министерства внутренних дел. Ежегодно через них проходит более 1,8 миллиарда запросов на предоставление этих сведений. Основной объём запросов касается именно коммерческого сектора — для продажи и перепродажи поддержанных автомобилей, в том числе через онлайн-площадки. При этом выписки также бесплатно предоставляются судам, прокуратуре, следственным органам, налоговым и таможенным службам, а также правоохранительным структурам других стран в рамках международных соглашений.