Продажи новых мотоциклов в России бьют рекорды

В РФ замечен резкий рост спроса на новые мотоциклы. В октябре 2025 года продажи двухколёсной техники на российском рынке выросли на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 2 355 реализованных транспортных средств. При этом более половины сделок пришлось на бюджетные модели из Китая.

© Quto.ru

Так, на мотоциклы из Поднебесной пришлось 69% продаж, на технику из Индии — 7,2%, из Японии — 6,6%.

Абсолютным лидером рынка стала марка Regulmoto — на этих байках остановили свой выбор 359 покупателей. На второй строчке с результатом 236 экземпляров разместился бренд Motoland, замыкает тройку лидеров Voge, дилеры которого реализовали 153 мотоцикла.

Помимо этого, в России пользуются спросом Racer и Kayo — они разошлись тиражом 136 и 121 мотоцикл соответственно.

Тем временем стало известно, какую «осеннюю» мототехнику выбирают российские покупатели. До наступления серьезных холодов и снегопадов остается несколько недель – это время отлично подойдет для покорения пересеченной местности на квадроцикле или эндуро. Эксперты Авито Авто для редакции Quto проанализировали спрос , предложение и цены на «осеннюю» мототехнику в 2025 году, чтобы выяснить, как менялись предпочтения пользователей, а также нашли несколько подходящих для бездорожья моделей.