BAIC торопится распродать седаны BAIC U5 Plus

Марка BAIC ввела скидки на седаны BAIC U5 Plus. С четвёртого квартала 2025 года дистрибуцией автомобилей китайского бренда занимается компания АО «БМР» (БАИК Моторc Рус), а её стратегическим партнёром выступает «Газпром-Медиа Холдинг». Прежде дистрибьютором являлось подразделение калининградского «Автотора».

В первую очередь бренд усилит своё внедорожное направление: марка BAIC сосредоточится на внедорожниках из линейки BJ. Об уходе легковых моделей не говорятся напрямую, но такое вполне может случиться, хотя BAIC U5 Plus калининградской сборки прежде обеспечивал основные продажи.

Между тем, как отмечает издание «Автоновости дня», из продажи исчезли седаны 2024 года выпуска, а также базовая версия машины 2025 года. Остальные варианты стали доступнее на сумму от 45 до 50 тысяч рублей: стартовая цена автомобиля теперь составляет 2 328 991 рубль.

Совсем недавно BAIC озвучил планы по завоеванию российского рынка: стратегия включает обновление модельного ряда, повышение качества обслуживания и масштабную рекламную кампанию.